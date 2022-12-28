Арестованы должностные лица налоговой службы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, были разоблачены незаконные действия начальника территориального налогового управления №8 Государственной налоговой службы при министерстве экономики Адилова Заура Сефи оглу и начальника отдела выездных налоговых проверок этого управления Алиева Аждара Насиб оглу.

Как сообщает в среду Trend, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что в декабре текущего года Заур Адилов и Аждар Алиев, находившиеся в сговоре, получили взятки в крупном размере в обмен на непроведение выездной налоговой проверки в обществе с ограниченной ответственностью. В ходе обыска в служебном кабинете Заура Адилова, а также у Аждара Алиева, задержанного с поличным при получении части денежных средств от гражданина, были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие отношение к делу.

По факту в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК АР. На основании собранных доказательств в отношении вышеуказанных лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по данному делу продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)