БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 429 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 201, вторую - 38, три и более - 168, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 22 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 930 385. Первую дозу вакцины получили 5 395 663, вторую - 4 875 502, три и более - 3 394 945, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 575 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)