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Назначен новый министр внутренних дел Нахчыванской АР

Общество Материалы 28 декабря 2022 20:52 (UTC +04:00)
Назначен новый министр внутренних дел Нахчыванской АР

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БАКУ /Trend/ - 28 декабря первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение о назначении Сулеймана Нейматова министром внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в среду Trend, в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 22 части II статьи 5 Конституции Нахчыванской Автономной Республики, постановляется назначить Сулеймана Аскер оглу Нейматова министром внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики".

Отметим, что полковник полиции Сулейман Нейматов ранее был начальником управления полиции Сураханского района города Баку.

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