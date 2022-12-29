Стаж соцтрахования в 25 лет продлен еще на три года

БАКУ /Trend/ - Новый закон, одобренный Президентом Ильхамом Алиевым, - еще один шаг гуманистического подхода в пенсионной системе, повышению доступности пенсионного обеспечения.

Как в четверг сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в соответствии с изменениями, внесенными в закон "О трудовых пенсиях" с начала 2019 года, лицам достигшим пенсионного возраста, имеющим на личном счету пенсионный капитал в любой сумме за период с 1 января 2006 по 1 июля 2018 года, автоматически назначается стаж социального страхования в 25 лет (минимальный стаж для получения права на пенсию также составляет 25 лет). В результате он получает право на пенсию, даже если у него нет стажа.

Назначенные 25 лет страхового стажа с начала 2023 года должны были ежегодно сокращаться на 1 год.

Например, к 2023 году страховой стаж лица, имеющего на своем личном счету пенсионный капитал в любой сумме, накопленный в период с 1 января 2006 по 1 июля 2018 года, должно было считаться не 25 лет, а 24 года, в 2024 г. - 23 года и т.д., а оставшаяся часть необходимого минимального 25-летнего стажа должно было потребовано от лица, достигшего пенсионного возраста.

Утвержденный новый закон предусматривает продление срока предоставляемого страхового стажа в 25 лет на 3 года. То есть ежегодное уменьшение отмеченного 25-летнего страхового стажа будет применяться уже не с 2023 года, а с 2026 года.

Эта реформа, демонстрирующая гуманистический подход к пожилому населению, позволит в ближайшие 3 года еще около 30 тысяч лицам получить право на пенсию в результате предоставления им 25-летнего стажа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)