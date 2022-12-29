Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)

Общество Материалы 29 декабря 2022 09:45 (UTC +04:00)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)

Читайте Trend в

ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже восемнадцатый день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в четверг, с утра участники акции продолжают свои протесты.

Напомним, что с 12 декабря азербайджанские экоактивисты и представители общественности проводят акцию протеста возле поста миротворцев. Основными требованиями протестующих являются прибытие командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами, прекращение армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, предотвращение незаконного ввоза оружия на территорию Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Восемнадцатый день акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости