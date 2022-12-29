В Азербайджане расширен перечень профессий с правом на досрочную пенсию

БАКУ /Trend/ - Реформы социальной сферы, проводимые по поручению Президента Ильхама Алиева, позволили сделать важные шаги в направлении социальной защиты пенсионеров, повышения доступности пенсионного обеспечения, повышения числа категорий, имеющих право на досрочную пенсию.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в качестве очередного шага в этом направлении новым постановлением Кабинета министров были внесены дополнения в перечень производств, профессий, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях.

В соответствии со статьей 9.1 закона АР «О трудовых пенсиях» лица, занятые на подземных работах, в специальных областях искусства, а также на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, независимо от последнего рабочего места, имеют право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях в соответствии с требованиями условий труда. В список были внесены 59 новых должностей и профессий, что дало право на досрочный выход на пенсию на 5 лет и лицам, работающим в этих сферах.

В их число входят лица с рядом должностей и профессий, занятых в сфере обслуживания метрополитена, железных дорог, добычи и переработки железорудных ресурсов, строительства, монтажа и ремонта и др.

Отметим, что ранее, в июне текущего года, в закон "О трудовых пенсиях" было внесено до 50 дополнений и изменений, а также были применены новые гуманистические подходы, которые способствовали увеличению числа категорий, имеющих право на досрочную пенсию.

(Перевод: Нубар Кулузаде)