Будет ограничено движение в направлении от круга "20 Января" до проспекта Зии Буниятова

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами на путепроводе, расположенном на улице Алы Мустафаева (3-й микрорайон) в Насиминском районе города Баку, будет ограничено движение автотранспортных средств в направлении проспекта Зии Буниятова (только на путепроводе) от кругового перекрестка у станции метро "20 Января".

Об этом в четверг сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ограничение с учетом интенсивности движения на указанном путепроводе будет действовать в нерабочие дни, с ночи с 30 на 31 декабря до вечера 4 января 2023 года.

В течение указанного времени водители могут продолжать движение от кругового перекрестка у станции метро "20 Января" по проспекту Зии Буниятова, по боковой полосе движения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)