В подчинение Клинического медицинского центра переданы еще две больницы

БАКУ /Trend/ - Детская неврологическая больница и детский реабилитационный центр, входящие в состав Научно-исследовательского института педиатрии им.Фараджевой, передаются в подчинение публичного юридического лица "Клинический медицинский центр".

Как сообщает в четверг Trend, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов подписал приказ "О внесении дополнений и изменений в штат и структуру некоторых медицинских учреждений".

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