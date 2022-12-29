Стал известен самый холодный день декабря в Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с зимним сезоном, на территории Азербайджана в декабре преобладает пасмурная и холодная погода. В отдельные дни погода была нестабильной, местами осадки, а в горных и предгорных районах - снег.

Как сообщил Trend в четверг директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев, температура в Баку и на Абшеронском полуострове два дня находилась в пределах климатической нормы девять дней ниже нормы (на 4,7 градуса) и семнадцать дней выше нормы (на 4,4 градуса).

"Самый холодный день за декабрь в Баку и на Абшеронском полуострове был зафиксирован 5 декабря, минимальная температура воздуха составила 2 градуса тепла", - сказал он.

Вердиев также отметил, что по данным наблюдений за последние годы максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове в декабре в 2021 году составила 26 градусов тепла, минимальная температура в 2016 году-4,2 градуса мороза, максимальная высота снежного покрова 7-10 сантиметров.

"За последние годы снег в Баку и на Абшеронском полуострове выпал в 2015 году 31 декабря, а в 2016 году - 1-2 января",– сказал он.

По словам представителя службы, в отдельные дни в горных районах выпадал снег. Максимальная высота снежного покрова 4 декабря в Исмаиллы составила 18 см, минимальная температура воздуха 5 декабря в Шахдаге была зафиксирована до 17 градусов мороза. Максимальная высота снежного покрова за последние годы достигла 60 сантиметров в декабре 2016 года в высокогорьях Большого Кавказа.

"В декабре в Баку и на Абшеронском полуострове преобладали умеренные южные ветры. Однако в отдельные периоды наблюдались северо-западные порывы, которые иногда усиливались. Максимальная скорость северо-западного ветра 20 декабря составила до 32 м/с, высота волн на Каспии - 4,7 метра. Общее количество ветреных дней со скоростью более 15 м/с составило 5 дней", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)