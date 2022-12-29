Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром северо-западный ветер сменится южным.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5 ºС, днем - 6-9 ºС, в Баку ночью 3-5 ºС, днем - 6-8 ºС тепла.

Атмосферное давление составит 778 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана погода в течение дня ожидается преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер.

Температура ночью составит от 2 ºС мороза до 3 ºС тепла, днем 6-10 ºС тепла, в горах ночью 3-8 ºС, днем 0-3 ºС мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)