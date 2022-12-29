Уголовное дело экс-главы бакинского муниципалитета направлено в суд (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Дело бывшего главы муниципалитета Сабаильского района Баку Гусейнова Ахмеда Гасан оглу, обвиняемого в мошенничестве на крупную сумму, направлено в суд.

Об этом в четверг сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в некоторых СМИ распространилась недостоверная информация о возбуждении в его отношении уголовного дела по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Как отмечается в сообщении, уголовное дело расследуется по обвинению по ряду статей УК.

Следствием были выявлены основания для подозрения в том, что Ахмед Гусейнов, вступив в сговор с группой лиц, попытался присвоить земельные участки на общую стоимость в 1 миллион 824 тысячи манатов, а также подделал официальный документ. Гусейнову было предъявлено обвинение по статьям 29, 178.4, 309.1, 313 и другим статьям Уголовного кодекса. 27 декабря 2022 года предварительное расследование по уголовному делу было завершено, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

(Перевод: Нубар Кулузаде)