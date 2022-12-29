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В Азербайджане идет электронизация процесса выдачи больничных бюллетеней (Дополнено)

Общество Материалы 29 декабря 2022 13:22 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 12:27)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 2023 года бюллетени по болезни, будут электронизированы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций DOST (DOST RİM) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Кянан Акберов.

Он отметил, что с Министерством здравоохранения Азербайджана ведется работа в этом направлении.

"В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в законодательство. После завершения процесса цифровизации системы, документы, которые ранее выдавались на бумаге, будут перенаправляться с электронной платформы".

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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