В Азербайджане идет электронизация процесса выдачи больничных бюллетеней (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 2023 года бюллетени по болезни, будут электронизированы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций DOST (DOST RİM) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Кянан Акберов.

Он отметил, что с Министерством здравоохранения Азербайджана ведется работа в этом направлении.

"В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в законодательство. После завершения процесса цифровизации системы, документы, которые ранее выдавались на бумаге, будут перенаправляться с электронной платформы".

(Перевод: Нубар Кулузаде)