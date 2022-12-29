Продлен график работы бакинского метро в новогоднюю ночь

БАКУ /Trend/ - Метрополитен в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы. Время работы метрополитена будет продлено на 1 час, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и Нового года в усиленный режим работы Бакинского метрополитена будут внесены соответствующие изменения.

В конце декабря и в праздничные и в выходные дни, которые продлятся до 4 января 2023 года, будет составлен график дежурств с привлечением дополнительной рабочей силы на станциях, близких к центру города, и массовым культурным мероприятиям.

С учетом пассажиропотока особое внимание будет уделено графику движения поездов в праздничные дни. В связи с этим, хотя 31 декабря считается нерабочим днем, интервал между поездами, курсирующими с 9:00 до 21:00 в районе "Ази Асланов-28 мая", составит 2,5 минуты, а с 1 по 4 января 2023 года-3 минуты. Но с учетом скопления пассажиров в случае необходимости на линию пустят резервные поезда.

Пассажиров, движущихся в направлении станции "Бакмил" и обратно, просят использовать расписание, соответствующее субботе 31 декабря, а в последующие нерабочие дни - воскресеньям.

В ночь на 1 января 2023 года режим работы Бакинского метрополитена будет продлен на 1 час с учетом интересов горожан и гостей города, которые в связи с наступлением Нового года отправятся на традиционную городскую прогулку. По этой причине все станции будут открыты для пассажиров до 01:00 1 января. Поезда будут курсировать по линиям до тех пор, пока последние пассажиры не покинут станции метро.

(Перевод: Фидан Мустафаева)