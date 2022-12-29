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Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)

Общество Материалы 29 декабря 2022 17:43 (UTC +04:00)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как сообщает в четверг Trend, на праздничное торжество во дворце "Гюлистан" были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, являющиеся воспитанниками различных детских домов и школ-интернатов, дети из семей шехидов.

Как и в предыдущие годы, дети были доставлены к месту проведения праздничного торжества на специально выделенных для них автобусах.

Во дворце "Гюлистан", украшенном в новогоднем духе, детей встретили сказочные герои. Посредством рисунков в стиле "face art" детям также была предоставлена возможность "оживить" любого сказочного героя.

Праздничное торжество началось с показа видеоролика, где рассказывалось о заботе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о детях, его участии в разные годы в праздничных торжествах для детей по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Затем был представлен спектакль "Как Шенгюлюм, Шюнгюлюм, Менгюлюм подготовили новогоднее торжество". Театральная постановка рассказывает о дружбе, доброте, взаимопомощи и победе добра над злом.

Дети, которые танцевали, исполняли песни в украшенном новогодней атрибутикой зале, отметили праздник в окружении известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов.

Музыкально-развлекательная программа подготовлена при участии различных детских коллективов и мастеров искусств Азербайджана.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Алиевой, с особым вниманием относится к решению проблем детей, лишенных родительской опеки, с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей шехидов, окружает их постоянной заботой.

В завершение развлекательной программы, продолжавшейся около двух часов, Фондом Гейдара Алиева детям были вручены праздничные подарки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей (ФОТО)
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