БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 427 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 211, вторую - 55, три и более - 140, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 21 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 931 112. Первую дозу вакцины получили 5 395 874, вторую - 4 875 557, три и более - 3 395 085, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 596 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)