В Азербайджане выявлены еще 84 случая заражения коронавирусом, вылечились 82 человека (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 17:50 )

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 84 случая заражения коронавирусом, 82 человека вылечились, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 723 человека вылечились, 10 008 – скончались, число активных больных составляет 518.

За последние сутки в стране проведены 1 909 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 427 596.

(Перевод: Нубар Кулузаде)