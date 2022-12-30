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По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)

Общество Материалы 30 декабря 2022 09:48 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже девятнадцатый день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в пятницу, что недавно по Лачинской дороге в направлении Ханкенди в очередной раз проехали три автомашины, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК).

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили дезинформацию о том, что азербайджанские активисты якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают машины снабжения.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
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