На территории Лачинского района сданы в эксплуатацию новые военные объекты - Минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения Азербайджанской Армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На территории Лачинского района сданы в эксплуатацию новопостроенные пункты размещения. Заместители министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев посетили несколько боевых позиций и введенные в эксплуатацию пункты размещения в Лачине.

Было доложено, что военнослужащие бдительно несут службу на боевых позициях и гордятся тем, что стоят на страже Родины.

В пунктах размещения построены здания штабов, столовые, оружейные комнаты, медпункты, солдатские казармы, банно-прачечные комплексы, склады и автопарки. Для обеспечения централизованной системы отопления имеется котельная, для бесперебойного электроснабжения предусмотрены генераторы и солнечные батареи. На территории проведены работы по благоустройству, посажены различные деревья.

Затем была проверена боеготовность личного состава. Тактические задачи по различным элементам боевой подготовки были выполнены военнослужащими с высоким профессионализмом.

Встретившись с военнослужащими, несущими службу в суровых климатических условиях на территориях со сложным рельефом, заместители министра высоко оценили их боевую и морально-психологическую готовность.

Военнослужащих поздравили с предстоящими праздниками и вручили подарки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)