БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на январь 2023 года.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается, что среднемесячная температура воздуха в январе будет близка к климатической норме. Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме, местами чуть выше. До 5 января прогнозируется стабильная погода, преимущественно без осадков. Будут преобладать умеренный южный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 3-5 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов тепла. В некоторые дни третьей декады ожидается до 3 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла, в отдельные дни - до 4 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами немного превышая ее (норма - 18-28 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской АР ожидается на уровне от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, что близко к климатической норме. Температура воздуха ночью составит 3-8, в отдельные дни - 10-15 градусов мороза, в горах - 18-20 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 14-25 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалинском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 1-6, в некоторые дни - 10-15 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла, в некоторые дни - 2-7 градусов мороза. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 16-28 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Гяндже, Газахском, Агстафинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах составит 1-4 градуса тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, в некоторые дни - 4-9 градусов мороза, днем​​- 6-11, в отдельные дни – до 3 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами несколько превышая ее (норма - 10-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в отдельные дни - 5-10 градусов тепла, в высокогорье ожидаются 18-23 градуса мороза, днем - 5-10 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами выше нормы (норма - 22-49 мм).

В Мингячевирском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 2-5 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 2-7, днем - ​​7-12 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет выше климатической нормы (норма - 17-31 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах ожидается на уровне 1-5 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, в некоторые дни ожидается 1-6 градусов мороза, в горах - 10-15 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла, в некоторые дни - 0-3 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами немного выше нормы (норма - 44-98 мм).

(Перевод: Фидан Мустафаева)