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В Азербайджане усиливается соцзащита дипработников

Общество Материалы 30 декабря 2022 14:17 (UTC +04:00)
В Азербайджане усиливается соцзащита дипработников

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается социальная защита дипломатических представителей.

Как сообщает в пятницу Trend, изменения в закон "О дипломатической службе" обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев отметил, что учреждаются новые пособия.

"Будут установлены коэффициенты в соответствии с уровнем социально-экономического развития страны, в которой дипломаты работают. Новые пособия, коэффициенты будут освобождены от взносов на социальное страхование", - сказал он.

Изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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