В Азербайджане усиливается соцзащита дипработников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается социальная защита дипломатических представителей.
Как сообщает в пятницу Trend, изменения в закон "О дипломатической службе" обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев отметил, что учреждаются новые пособия.
"Будут установлены коэффициенты в соответствии с уровнем социально-экономического развития страны, в которой дипломаты работают. Новые пособия, коэффициенты будут освобождены от взносов на социальное страхование", - сказал он.
Изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.
(Перевод: Нубар Кулузаде)