В Азербайджане усиливается соцзащита дипработников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается социальная защита дипломатических представителей.

Как сообщает в пятницу Trend, изменения в закон "О дипломатической службе" обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев отметил, что учреждаются новые пособия.

"Будут установлены коэффициенты в соответствии с уровнем социально-экономического развития страны, в которой дипломаты работают. Новые пособия, коэффициенты будут освобождены от взносов на социальное страхование", - сказал он.

Изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)