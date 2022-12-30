Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ветер южный.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Азербайджана, температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем - 7-10° тепла, ночью в Баку - 3-5° тепла, днем - 8-10° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в течение дня преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1°мороза до 4° тепла, днем - 8-13° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем - 0-3° мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде)