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В Азербайджане предлагается ограничить доступ несовершеннолетних к соцсети TikTok (Дополнено)

Общество Материалы 30 декабря 2022 14:00 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 11:55)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается ограничить доступ несовершеннолетних к социальной сети TikTok.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил депутат Эльшад Мирбашир на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"Использование TikTok молодыми людьми в возрасте от 16 до 24 лет составляет 60%. Деятельность TikTok во многих странах приостановлена по судебному решению. Работа в этом направлении должна проводиться и в Азербайджане", - сказал депутат.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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