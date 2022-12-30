Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Около 02:00 29 декабря в результате бдительности пограничников одной из застав отряда пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) "Гейтепе" в районе села Перимбел Ярдымлинского района, а также в 14:30 на территории службы пограничной заставы вблизи села Дашкенд, была предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГПС Азербайджана.

Нарушители границы в обоих случаях применили огнестрельное оружие, создав угрозу жизни пограничников. В соответствии с требованиями закона "О государственной границе" пограничный наряд в целях предупреждения применил оружие. Нарушителям границы удалось скрыться на территории Ирана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по обоим направлениям, было обнаружено и изъято более 170 кг наркотических веществ – более 20 кг героина, более 142 кг марихуаны, 4 килограмма 792 грамма метамфетамина, 3 килограмма 25 грамм опиума и 81 228 таблеток метадона М-40.

В связи с произошедшими вооруженными инцидентами была проведена встреча и обмен информацией с представителями пограничных органов Ирана.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.