Основная цель западно-азербайджанской общины - вернуть беженцев на их историческую родину – председатель (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Основная цель западно-азербайджанской общины - вернуть беженцев на их историческую родину.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления западно-азербайджанской общины, депутат Азиз Алекберли во время выступления на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что 24 декабря Азербайджан и мировая общественность стали свидетелями очередной успешной политики Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

"Мы стали свидетелями решимости в восстановлении исторической справедливости и в Западном Азербайджане. Община Западного Азербайджана была создана 3 августа этого года. Целью сообщества является восстановление прав азербайджанцев и их преемников, депортированных из Еревана за последние два столетия армянского терроризма, доведение до мировой общественности фактов совершенных армянами преступлений. Верю, что историческую справедливость, которую мы восстановили в Карабахе, восстановим и в Западном Азербайджане”, – сказал депутат.

(Перевод: Нубар Кулузаде)