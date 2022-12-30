Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Строительство новой станции метро в Баку будет завершено к концу следующего года (Дополнено)

Общество Материалы 30 декабря 2022 15:53 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Дополнено (первая версия опубликована в 13:19)

БАКУ /Trend/ - Строительство новой станции метро с условным названием B-4 будет завершено к концу следующего года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня сказал руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что завершены строительные работы на двух уровнях станции, в настоящее время ведется строительство двух оставшихся уровней. Также построены оба пути от станции "8 ноября" и тоннель. После завершения строительных работ начнется установка оборудования. Станция может быть введена в эксплуатацию в начале 2024 года.

Отметим, что 4-я станция "фиолетовой линии" строится на территории за спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости