БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 462 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 285, вторую - 50, три и более - 103, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 24 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 931 574. Первую дозу вакцины получили 5 396 159, вторую - 4 875 607, три и более -3 395 188, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 620 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)