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В Азербайджане выявлены еще 62 случая заражения коронавирусом, вылечились 85 человек (Дополнено)

Общество Материалы 30 декабря 2022 16:49 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:44)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 62 случая заражения коронавирусом, 85 человек вылечились, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 808 человек вылечились, 10 008 – скончались, число активных больных составляет 495.

За последние сутки в стране проведены 1 384 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 428 980.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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