В Зардабе возбуждено уголовное дело против председателя муниципалитета (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Зардабской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в 2017-2022 годах председателя районного муниципалитета Деккеоба Эльхана Мамедова.

Об этом в пятницу сообщили Trend в прокуратуре Зардабского района.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения Мамедова в присвоении муниципальной собственности и должностном мошенничестве.

Эльхан Мамедов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого, ему предъявлено обвинение по статьям 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 309.1 (превышение должностных полномочий), 313 (должностное мошенничество) и другим статьям УК АР.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

(Перевод: Фидан Мустафаева)