Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль российских миротворцев (ФОТО)

Общество Материалы 31 декабря 2022 21:48 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль российских миротворцев (ФОТО)

Читайте Trend в

ШУША /Trend/ - По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль, принадлежащий российским миротворцам, сообщает в субботу Trend.

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцатый день.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один автомобиль российских миротворцев (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости