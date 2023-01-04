Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый северо-западный ветер сменится во второй половине дня северо-восточным.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8 ºС, днем - 8-12 ºС тепла, в Баку ночью 6-8 ºС, днем - 9-11 ºС тепла.

Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха будет на уровне 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в восточных районах возможны осадки, в горах возможен слабый снег, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 ºС мороза до 4 ºС тепла, днем - 10-15 ºС тепла, в горах ночью - 0-5 ºС, днем - 5-10 ºС тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)