Продлен срок ареста генералов-таможенников (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продлен срок содержания под арестом генералов Государственного Таможенного Комитета (ГТК) Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, на заседании суда Сабаильского района города Баку были рассмотрены ходатайства о продлении меры пресечения в отношении бывшего директора объединения "Азертерминалкомплекс" при Государственном таможенном комитете Эхтирама Халилова и бывшего начальника Главного оперативно-следственного управления ГТК Масума Расулова.

На процессе ходатайства следственного органа были удовлетворены, срок ареста Эхтирама Халилова и Масума Расулова продлен на 3 месяца.

Напомним, что Эхтирам Халилов и Масум Расулов были арестованы в результате операций, проводимых Службой Государственной Безопасности (СГБ) Азербайджана.

Им были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение государственного имущества в особо крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК АР.

(Перевод: Фидан Мустафаева)