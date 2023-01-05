Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - После нескольких дней умеренной, теплой погоды в Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с 8 января, ожидаются нестабильные погодные условия - переменная облачность, осадки в виде снега, местами мокрый снег.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что с вечера 7 до 8 января северо-восточный ветер будет периодически усиливаться в некоторых частях полуострова. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов, ночью 10-11 января будет до 2 ºС мороза, днем - около 0 ºС.

"С вечера 7 до 12 января на территории Азербайджана установится нестабильная погода, осадки, местами мокрый снег, снег, порывистый ветер, температура воздуха понизится на 10-12 градусов", - сказала Мамедова.

Она добавила, что температура воздуха по ночам составит 0-5 ºС мороза, днем до 4 ºС тепла, в горных районах ночью 10-15 ºС, днем 5-8 ºС мороза. В связи с осадками и морозной погодой высока вероятность образования на дорогах гололеда.

(Перевод: Фидан Мустафаева)