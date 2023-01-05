Водитель, сбивший насмерть пешехода в Азербайджане, объявлен в международный розыск (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:42)

БАКУ /Trend/ - Водитель, сбивший насмерть пешехода в Азербайджане, объявлен в международный розыск через Интерпол.

Как сообщает в четверг Trend, Зияд Гусейнли 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя транспортным средством не имея на это прав, совершил ДТП со смертельным исходом. Также он обвиняется в побеге с места происшествия. Гусейнли скрывается от следствия, хотя следственный орган привлек его в качестве обвиняемого по возбужденному по данному факту уголовному делу, .

В итоге решением суда в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде ареста, и он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

(Перевод: Фидан Мустафаева)