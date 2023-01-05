Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Минтруда о повышении пенсий и зарплат в Азербайджане

Общество Материалы 5 января 2023 15:25 (UTC +04:00)
Минтруда о повышении пенсий и зарплат в Азербайджане

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О дополнительных мерах в области улучшения социального благосостояния населения" обеспечивает начало реализации в Азербайджане уже четвертого за последние пять лет пакета социальных реформ, переход к новому этапу социальных реформ в новом году.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с 1 января 2023 года минимальная ежемесячная заработная плата повышена на 15 процентов с 300 до 345 манатов.

Ежемесячные тарифные (должностные) оклады работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета, будут приведены в соответствие с этим распоряжением в течение месяца, и заработные платы будут повышены по всем ступеням единой тарифной таблицы.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости