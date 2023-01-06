Подписан план совместных мероприятий Минобороны и Военной Прокуратуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Концепцией национальной безопасности Азербайджанской Республики», утвержденной распоряжением Президента Азербайджана, в 2023 году между Министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджана подписан План совместных мероприятий в области предотвращения любых проявлений терроризма и экстремизма, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, между структурами подписан План совместных мероприятий на текущий год в области укрепления правопорядка, воинской дисциплины в азербайджанской армии и предотвращения преступлений.

Согласно плану, определены даты, места и лица, ответственные за проведение предусмотренных мероприятий с участием военнослужащими различных категорий.

В течение 2023 года планируется проведение встреч в видах войск (сил), объединениях, соединениях, воинских частях и в специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны, направленных на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также осуществление определенных мер и иной деятельности по устранению имеющихся проблем.

(Перевод: Фидан Мустафаева)