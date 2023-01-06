В Нахчыване проходит совещание (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Нахчыване проходит совещание на тему "Учет домашних хозяйств".

Как сообщает в пятницу Trend, на совещании принимают участие Полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, сотрудники отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президента, Государственного комитета по статистике Азербайджана, а также руководители и представители центральных и местных органов исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики.

(Перевод: Фидан Мустафаева)