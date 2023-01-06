За незаконную вырубку деревьев будут привлекать к уголовной ответственности (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за незаконную вырубку деревьев будут привлекать к уголовной ответственности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

По его словам, незаконная вырубка деревьев все еще продолжается.

"В прошлом году мы внесли некоторые изменения - штраф за срубленное дерево уже увеличен в 4 раза. Мы намерены и далее повышать сумму штрафов, министерство в связи с этим уже обратилось в соответствующие органы. Согласно постановлению, вырубка должностным лицом дерева диаметром 12-20 см создаст уголовную ответственность. После вступления решения в силу эти правила будут применяться",- отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)