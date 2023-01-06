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По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)

Общество Материалы 6 января 2023 13:56 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - На Лачинской дороге в очередной раз были созданы условия для проезда еще семи машин снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в пятницу, что был обеспечен беспрепятственный проезд семи автомашин миротворцев, которые двигались из Ханкенди в направлении Лачина.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать шестой день.

Ранее армянские СМИ распространили ложные новости о том, что азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу" и "не пропускают автомобили".

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще семь машин РМК (ФОТО)
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