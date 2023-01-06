В Баку завершено следствие по делу члена ПНФА, обвиняемого в торговле наркотиками (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное расследование по уголовному делу члена партии "Народный фронт Азербайджана" (ПНФА) Джафара Мирзоева, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает в пятницу Trend, на процессе выступил гособвинитель. Прокурор потребовал приговорить Мирзоева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Судебный процесс продолжится 13 января.

Согласно обвинению, Мирзоев был депортирован из Германии 25 ноября 2021 года и арестован 27 января прошлого года. При задержании и обыске оперативниками Главного управления по борьбе с наркотиками министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана при нем были обнаружены 12 граммов героина, 4 таблетки наркосодержащего вещества. В отношении Мирзоева было возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров).

(Перевод: Нубар Кулузаде)