В Азербайджане пройдут отложенные ранее экзамены медработников (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 11 января 2023 года возобновляется проведение сертификационных экзаменов лиц, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью, которые были отложены с 26 декабря 2022 года по техническим причинам.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана, участникам экзаменов 9 января будут отправлены новые даты экзаменов и обновленные пропускные листы.

Дополнительная информация о времени и месте проведения экзаменов будет указана в пропускном листе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)