В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, вылечились 59 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом, 59 человек вылечились, 4 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 683 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 291 человек вылечился, 10 013 – скончались, число активных больных составляет 379.

За последние сутки в стране проведены 2 794 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 439 300.

(Перевод: Нубар Кулузаде)