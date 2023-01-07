Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 12 автомашин (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Сегодня по Лачинской дороге в общей сложности
проехали 12 автомашин снабжения.
Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в
субботу, что был обеспечен беспрепятственный проезд еще четырех
автомашин снабжения Российского миротворческого контингента,
проследовавших из Ханкенди в направлении Лачина. Таким образом за
сегодняшний день число транспортных средств, беспрепятственно
проследовавших по Лачинской дороге, достигло 12, что в очередной
раз доказывает беспочвенность утверждений армянской пропаганды о
якобы блокировании дороги участниками акции.
Напомним, что акция протеста представителей неправительственных
организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне
временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже
двадцать седьмой день.
Ранее армянские СМИ распространили ложные новости о том, что
азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу" и "не пропускают
автомобили".
Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с
командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря
2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства
экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам
имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold»
10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в
связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных
ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий
этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется
российский миротворческий контингент. Планировались инспекция
месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного
месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения
Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация
кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков
для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.
Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения
мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась
с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные
первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что
российские миротворцы не только не создали необходимых для этого
условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.
(Перевод: Нубар Кулузаде)