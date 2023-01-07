Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 12 автомашин (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Сегодня по Лачинской дороге в общей сложности проехали 12 автомашин снабжения.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в субботу, что был обеспечен беспрепятственный проезд еще четырех автомашин снабжения Российского миротворческого контингента, проследовавших из Ханкенди в направлении Лачина. Таким образом за сегодняшний день число транспортных средств, беспрепятственно проследовавших по Лачинской дороге, достигло 12, что в очередной раз доказывает беспочвенность утверждений армянской пропаганды о якобы блокировании дороги участниками акции.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать седьмой день.

Ранее армянские СМИ распространили ложные новости о том, что азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу" и "не пропускают автомобили".