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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 8 января 2023 18:34 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 431 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 243, вторую - 47, три и более - 115, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 26 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 935 174. Первую дозу вакцины получили 5 398 628, вторую - 4 875 946, три и более - 3 395 811, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 789 человека.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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