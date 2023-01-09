Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 9 января, на территории страны продолжаются осадки в виде снега, местами интенсивные.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня сказал директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев.

"Высота снежного покрова составила в Исмаиллы - 30 см, в Халтане - 21 см, в Губе - 20 см, в Алтыагадже - 16 см, в Лерике - 15 см, в Сарыбаше, Ярдымлы - 14 см, в Шабране - 13 см, в Шеки, Билясуваре - 8 см, в Гусаре - 7 см, в Огузе, Шахбузе, Дашкесане - 5 см, в Гобустане - 4 см, в Садараке – 3 см, в Нахчыване, в Агдере, Гейгеле, Нафталане- 2 см, в Барде, Гейчае, Астаре, Агдаме - 1 см, в Сумгайыте- 8 см, Баку- 2 см.

По информации центра количество выпавших осадков в городах и районах Азербайджана составило: Астара - 16 мм; Лерик - 15 мм; Билясувар - 9 мм; Гах, Лянкяран - 8 мм; Огуз, Габала - 7 мм; Губа - 6 мм; Нефтчала, Гейчай - 5 мм; Шахбуз, Исмаиллы, Алтыагадж, Агдам, Зардаб - 4 мм; Шабран, Халтан, Шеки, Гобустан, Дашкесан, Гейгель - 3 мм; Гедабей, Бейлаган, Имишли, Кюрдамир, Сабирабад, Сальян - 2 мм; Нахчыван, Шарур, Садарак, Нафталан, Гянджа, Шамкир, Балакен, Загатала, Шамахы, Тертер, Барда, Мингячевир, Евлах, Джафархан - 1 мм; Сумгайыт - 9; Баку 3; Маштага, Бина, Пираллахи - 1 мм.

Вердиев также отметил, что минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 2 ºС, в горных районах -14-17 ºС мороза, в низменных районах - до 3 ºС мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)