Проблем с теплоснабжением не зафиксировано - заявление ведомства (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Пока не зафиксировано проблем с теплоснабжением квартир,школ, детских садов, учреждений здравоохранения и других социальных и хозяйственных объектов, находящихся на балансе ОАО «Азеристиликтеджхизат».

Об этом сообщили в понедельник Trend в ОАО «Азеристиликтеджхизат».

Было отмечено, что котельные и тепловые пункты работают на полную мощность. Соответствующие структурные подразделения организации приведены в полную готовность для устранения возможных проблем.

Отметим, что ОАО «Азеристиликтеджхизат» обеспечивает теплом около 184 тысячи квартир, 287 школ, 162 детских сада, 152 учреждения здравоохранения и 2 230 других социальных и хозяйственных объектов почти в 60 городах и районах Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)