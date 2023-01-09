Пожар в Садараке - сгорели 20 магазинов, 4 человека отравились дымом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший 8 января в торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе города Баку, был потушен усилиями пожарных и спасательных служб Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В результате пожара в одном из корпусов торгового центра "Садарак", известного как "Ширниййат", сгорело 20 магазинов различного назначения. Большая часть торгового центра защищена от огня.

В результате инцидента 4 человека получили легкие отравления дымом, 1 получил легкие телесные повреждения.

В связи с инцидентом проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)