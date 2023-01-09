О текущей ситуации на автодорогах Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало состояние автомобильных дорог в связи с погодными условиями.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в настоящее время всем протяжении автомобильной дороги "Zəfər Yolu" идет снег, принимаются меры с целью предотвращения обледенения дороги, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На зоне автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису также идет снег, проведены работы по очистке дорожного покрытия от снега. По мере подъема на высоту в сторону перевала Омар наблюдаются морозы до 15-18 ºС. Приняты соответствующие меры против обледенения, образовавшегося на дороге.

На территории Шабранского, Губинского и Гусарского районов в зон прохождения автодороги Баку-Губа-государственная граница с РФ в настоящее время идет слабый снег, температура воздуха составляет 4-5 ºС мороза. На данной территории проведены работы по очистке дороги от снега, с последующей обработкой песком и солью. В районе села Хыналыг наблюдаются морозы 14 ºС. Обеспечено движение транспортных средств.

На территории дороги Гилязи-Хызы в Хызинском районе идет сильный снег. С ночи проводились работы по очистке дороги от снега. Осадки продолжаются на протяжении всего маршрута, температурный режим, в районе 5-7 ºС мороза. Обеспечено движение транспортных средств.

На автомобильной дороге Гобустан-Шамахы-Муганлы по всему маршруту идет снег, с ночи осуществлялись работы по очистке дороги от снега, и обработка покрытия песком и солью. Вдоль маршрута наблюдается ветер, температура воздуха 6-8 ºС мороза. Обеспечено движение транспортных средств.

На дороге Муганлы-Агсу-Евлах, в районе Муганлы наблюдается морозная погода, температура 4-5 градусов. На дорогах приняты все меры против обледенения и обеспечено движение транспортных средств. В окрестностях Агсу проведены работы по очистке дорог снега.

На дороге Муганлы-Исмаиллы также идет снег, температура 6-7 ºС мороза. Обеспечено движение транспортных средств.

На дороге Евлах-Шеки (Гёйбулаг) идет снег, 1-2 ºС мороза. На дорогах приняты меры против обледенения и обеспечено движение транспортных средств.

На дороге Исмаиллы-Габала-Огуз-Шеки также идет снег, 5-7 ºС мороза. Для ликвидации обледенения на участке дороги Исмаиллы-Габала приняты соответствующие меры.

На дороге Габала-Огуз-Шеки идет слабый снег, приняты необходимые меры против обледенения, образовавшегося на мостах и участках дороги, пересекающих лесную полосу. Обеспечено движение транспортных средств.

На автодороге Шеки-Гах-Загатала идет снег, 1-2 градуса мороза. На дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На автомобильной дороге Шамкир-Гедабей идет снег по всему маршруту, 10-11 ºС мороза. На дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Гянджа-Дашкесан также идет снег, 10 ºС мороза,обеспечено нормальное движение транспорта.

На дороге Алят-Астара идет снег, 2-3 ºС мороза. На дороге также обеспечено нормальное движение транспорта.

На дороге Масаллы-Ярдымлы , Лянкяран-Лерик идет слабый снег, на территории Ярдымлинского района 2-3 градуса ниже нуля, на территории Лерикского района 7-8 ºС мороза. На дорогах приняты соответствующие меры против обледенения, обеспечено нормальное движение транспорта.

На дороге Баку-Алят-Гаджигабул-Уджар-Евлах-Гянджа-Газах продолжаются слабые осадки, обеспечено движение транспортных средств.

На дороге Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз продолжается слабые осадки, снега на дороге нет, обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)