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Между Азербайджаном и Саудовской Аравией подписано соглашение о хадже (Дополнено)

Общество Материалы 9 января 2023 16:03 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 15:28)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Саудовской Аравией подписано соглашение о хадже на сезон 2023 года.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

"Делегация во главе первым заместителем председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Салманом Мусаевым по приглашению министерства хаджа и умры Саудовской Аравии находится с официальным визитом в этой стране. Соглашение подписали заместитель министра Абдулфаттах Бин Сулейман Аль-Машшат и первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Салман Мусаев", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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