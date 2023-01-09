В Азербайджане будет создана информационная система "Электронный кредит и гарантия" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:14)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана информационная система "Электронный кредит и гарантия".

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 18 декабря 2018 года №410 «Об усилении необходимой государственной поддержки по расширению доступа к финансовым ресурсам для предпринимателей, действующих на освобожденных от оккупации территориях, и об утверждении «Порядка заимствования и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики».

Министерство экономики Азербайджана должно в течение шести месяцев обеспечить создание информационной системы "Электронный кредит и гарантия" и совместно с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана принять необходимые меры для интеграции этой информационной системы в информационную систему "электронного правительства", а также принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего указа.

Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен утвердить Положение об информационной системе "Электронный кредит и гарантия", проинформировав об этом Президента Азербайджана, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.