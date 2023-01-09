Салим Муслимов возместил 20 млн манатов ущерба, нанесенного государству (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова. На заседании было отмечено, что Салимов возместил ущерб в размере 20 миллионов манатов, нанесенный государству.

Как сообщает в понедельник Trend, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева адвокаты обвиняемого заявили, что у них нет каких-либо ходатайств по делу.

На заседании было сказано, что в ходе расследования была зафиксирована растрата в размере 27 миллионов манатов.

Некоторые частные строительные компании, упомянутые в уголовном деле, допустили хищения при выполнении работ. Всего они присвоили 7 миллионов манатов. В связи с этим следственным органом было возбуждено отдельное дело. В ходе этого расследования была возмещена часть ущерба, причиненного государству, которая на сегодняшний день составляет 1 миллион 500 тысяч манатов.

Следующее заседание суда назначено на 23 января.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Позже из-за проблем со здоровьем экс-министр был помещен под домашний арест.

(Перевод: Нубар Кулузаде)